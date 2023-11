Club OLTRE riparte con Ferruccio De Bortoli e Marco Grazioli giovedì 16 novembre

Giunto alla sua terza edizione, ritorna il ciclo di incontri proposti dal Club Oltre: l’iniziativa dell’Unione Industriale Biellese, dedicata agli imprenditori biellesi aderenti, che ha come principale obiettivo quello di fornire occasioni di incontro e confronto con imprenditori di rilievo nel contesto nazionale ed internazionale per "accendere" intuizioni e declinarle in strategie aziendali concrete.

"In questi anni, grazie al Club OLTRE, abbiamo potuto confrontarci con imprenditori e realtà che spaziano in diversi settori, con prospettive nuove e più ampie rispetto alla dimensione locale - afferma Paolo Barberis Canonico, vice presidente dell'Unione Industriale Biellese e ideatore dell'iniziativa -. Si tratta di un ottimo esempio di come la nostra Associazione può supportare gli imprenditori non solo nella “ordinaria amministrazione” e nei servizi, ma anche e soprattutto nell’offrire un panorama ampio sugli scenari e un dialogo con imprenditori che possono essere di grande ispirazione. Per questa ragione vi invito a partecipare alla prossima edizione: sono certo che potrete constatare l’arricchimento che nasce dal network di idee ed esperienze nuove".

Giovedì 16 novembre l'evento di apertura

L’evento di apertura del Club Oltre, rivolto a tutti gli imprenditori, è in programma giovedì 16 novembre nella nuova location di Cascina Era. Avrà come protagonisti l'editorialista Ferruccio De Bortoli e il presidente di The European House Ambrosetti, Marco Grazioli.

Il primo ospite affronterà temi quali le dinamiche geopolitiche globali, con le nuove geografie a partire dalla tendenza di bipolarizzazione in atto nel sistema internazionale, tra blocco occidentale e blocco sino/russo; la riorganizzazione delle catene globali del valore e la ridefinizione degli scambi internazionali all’interno di una globalizzazione frammentata in uno scenario di instabilità politiche e socioeconomiche.

Il secondo ospite, invece, si concentrerà sui cambiamenti del mondo del lavoro e sul ruolo delle aziende e dei leader, sulle strategie necessarie a creare un contesto aziendale capace di attirare le nuove generazioni e, al tempo stesso, motivare e sviluppare i talenti già in “casa”, affinché trovino le risposte alle proprie esigenze all’interno dell’azienda invece che altrove.

Al termine di questo primo incontro, Paolo Barberis Canonico presenterà i prossimi appuntamenti del Club e gli ospiti della nuova edizione dell'iniziativa rivolta esclusivamente agli imprenditori.

Come partecipare

La partecipazione all'incontro di apertura è gratuita e rivolta a tutti gli imprenditori biellesi interessati previa iscrizione. I posti sono limitati.

