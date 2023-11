Valdilana, scontro a Ponzone tra auto e furgone: una donna in ospedale (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Scontro tra auto e furgone a Ponzone, nel comune di Valdilana. È successo nella prima mattinata di oggi, 13 novembre: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per la messa in sicurezza, anche i sanitari per l'assistenza ai conducenti.

Indenne il guidatore del furgone mentre l'automobilista è stata portata all'ospedale per alcuni accertamenti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito. La causa del sinistro sarebbe da attribuire, molto probabilmente, ad una mancata precedenza.