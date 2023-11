L’addio di Pralungo a Dario Zaniboni, è stato vicepresidente e consigliere della casa di riposo

Dolore a Pralungo per la morte di Dario Zaniboni. Classe ’31, era molto conosciuto e apprezzato in paese, specialmente per le sue qualità umane: per molti anni, infatti, è stato consigliere e vicepresidente della casa di riposo di Pralungo.

Un impegno quotidiano, svolto con umanità e competenza, in compagnia dei tanti ospiti che, nel corso degli anni, si sono succeduti. A detta di tanti, un valido collaboratore, sempre presente per ogni necessità.

Speciale il rapporto che lo legava al suo rione: a San Rocco, infatti, ha spesso organizzato e preso parte ai diversi appuntamenti in programma durante l’anno.

Lascia nel dolore la moglie, la figlia e i parenti tutti. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, sarà officiato nella chiesa parrocchiale di Pralungo alle 11 di mercoledì 15 novembre.