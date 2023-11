Dolore a Biella, è mancato Giuliano Zignone: storico dirigente di Pallacanestro Biella

“ASD Biella Next si stringe attorno ad Anna ed ai famigliari per la scomparsa del caro Giuliano Zignone, storico dirigente della nostra società e di Pallacanestro Biella. La sua correttezza, la sua passione, il suo spirito, la sua dedizione e l'attaccamento alla nostra società, soprattutto per i più giovani, sono stati e saranno sempre un esempio. Grazie Giuliano, ti abbiamo voluto bene”.

Queste le parole apparse sulla pagina Facebook di Biella Next, alla notizia della scomparsa di Giuliano Zignone, mancato all'età di 83 anni. Stimato commercialista, ha legato il suo nome alla Pallacanestro Biella come socio, membro del cda e storico dirigente del settore giovanile laniero.

Inoltre, è stato anche consigliere dell'Associazione AMA Biella per quasi 10 anni. A ricordarlo il presidente Franco Ferlisi: “Lascia un vuoto incolmabile. È stato un amico, un collaboratore prezioso, davvero insostituibile per tutti noi. Ci stringiamo al dolore dei familiari”.

Il Santo Rosario sarà recitato al Duomo di Biella alle 17.30 di oggi. Sempre in Cattedrale, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 15 di domani, 14 novembre.