Da 30 anni una cena tra coscritti. C'è anche Filoni: “Classe '68 del Villaggio, presente”

Compagni di asilo ed elementari si ritrovano ogni 5 anni per tenersi in contatto e scambiarsi gli auguri. È la storia della classe '68 che, nei giorni scorsi, si è data appuntamento in un ristorante del Biellese per passare una serata in allegria.

Tra loro, era presente anche il sindaco di Mongrando Antonio Filoni: “In 17 erano presenti a tavola e tutti noi abbiamo frequentato le scuole del Villaggio Lamarmora. Dopo le elementari, ognuno di noi ha preso strade diverse ma ci siamo sempre tenuti in contatto, nonostante il trascorrere degli anni”.

Una tradizione iniziata 30 anni fa e mai più interrotta. “È sempre un piacere rivedere persone care, è sicuramente un gran momento conviviale” commenta il primo cittadino di Mongrando.