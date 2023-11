A Oropa la pulizia della Sacra Effigie con la Festa della Presentazione di Maria al Tempio

Pulizia della Sacra Effigie

Sabato 18 novembre, alle ore 14.30, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, si svolgerà il tradizionale rito di pulizia della Sacra Effigie. La statua della Madonna verrà portata all’esterno del sacello per consentire la pulizia che sarà effettuata con un panno di lino. La cerimonia è un gesto carico di affetto e di tradizione: una “carezza” alla Madonna. Durante il rito, si attesta che sui volti della Madonna e di Gesù non si posa mai la polvere. Questo fenomeno, a cui nessuno riesce a dare una spiegazione, viene constatato ogni anno e richiama nella Basilica Antica di Oropa sempre più fedeli. Tutti i pellegrini possono prendere parte alla cerimonia: al termine della pulizia, viene donato ai partecipanti un piccolo lino con cui possono accarezzare la Madonna prima che venga riposta nella teca.

Festa della Presentazione di Maria al Tempio

Martedì 21 novembre si celebra ad Oropa la tradizionale Festa della Presentazione di Maria al Tempio: alle ore 10.00 avrà inizio la processione alla quale seguirà alle ore 10.30 la santa Messa in Basilica Antica presieduta dal vescovo Mons. Roberto Farinella. La memoria liturgica della Presentazione di Maria al Tempio trova la sua radice nell’usanza ebraica e nel fatto che, secondo la tradizione, Gioacchino e Anna, genitori della Vergine, avrebbero portato al Tempio Maria Bambina, per offrirla al Signore, come era consuetudine per il primogenito maschio. Tradizionalmente, dalla fine dell’Ottocento, durante la funzione avveniva la vestizione delle Figlie di Maria: la comunità ha supportato il collegio dei sacerdoti del Santuario nello svolgimento delle funzioni liturgiche e nell’accoglienza dei pellegrini sin dal XVII secolo. L’istituto, sorto accanto alla Basilica Antica, è stato fondato grazie alle Principesse Maria (1594-1656) e Caterina (1595-1640) di Savoia, figlie del duca Carlo Emanuele I.

In caso di maltempo il ritrovo sarà direttamente all’interno della Basilica Antica alle ore 10.15, con esclusione della processione. Martedì 21 novembre sarà a disposizione un autobus in partenza da Piazza La Marmora (Piazza del Bersagliere) alle ore 9.00 e rientro a Biella con partenza da Oropa (davanti ai cancelli) alle ore 12.30

Tutte le domeniche, alle 11, visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli del Santuario.