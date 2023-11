Vigliano, contributo comunale per l'affitto 2023: c'è ancora tempo per presentare istanza

Nel quadro della difficile situazione economica attuale, l’amministrazione comunale di Vigliano Biellese intende sostenere anche nel corrente anno i nuclei familiari del territorio in condizioni di fragilità, titolari di contratto di locazione regolarmente registrato, attraverso l’erogazione di un contributo che punta ad aiutare a pagare l’affitto di casa, se ci si trova in condizioni di difficoltà economica.

Si può richiedere se sei in affitto ma non se si vive in una casa di Edilizia Residenziale Pubblica. Si può fare richiesta per accedere al contributo comunale per il sostegno alla locazione, se si ha questi requisiti: residente nelcomune di Vigliano Biellese, con residenza anagrafica nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo; condizione di difficoltà socio-economica; titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato; un indicatore ISEE del nucleo familiare – come risulta dall’attestazione ISEE 2023 in corso di validità che dovrà obbligatoriamente essere uguale o inferiore ad € 15.000.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le 12 di giovedì, utilizzando l’apposito modulo in allegato, e in distribuzione presso gli uffici comunali. Le domande potranno essere compilate anche sul momento, con l’assistenza degli incaricati allo sportello, previo appuntamento, che deve essere preventivamente concordato telefonicamente con gli operatori. Anche in caso di istanza precompilata dal richiedente, per effettuare la consegna della domanda presso gli uffici comunali, è necessario concordare un appuntamento.

Per informazioni e prenotazioni: 015.512041, da lunedì al venerdì (9-12).