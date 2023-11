Gaglianico e Fondo Edo Tempia uniti nel successo del Corso di Cucina

Grande successo martedì 7 novembre il “Corso di Cucina” che l’amministrazione comunale ha organizzato in collaborazione con Fondo Edo Tempia, l’ultimo atto di un percorso iniziato tre anni fa che ha permesso di offrire ai cittadini una serie di servizi volti a migliorare il loro benessere psico-fisico: visite presso la Casa di Riposo, visite di prevenzione oncologica cardio-vascolare, visite senologiche per la popolazione femminile e prelievi PSA contro il tumore alla prostata per quella maschile e gli Aperitivi Sani che hanno chiuso in estate le Camminate di Spirito Giusto.

La serata si è svolta presso la sede degli Alpini di Gaglianico che si sono prestati mettendo a disposizione la loro sede super attrezzata di Via Marconi 23. Protagonista dell’evento la Chef Marta Foglio, esperta di Slow Food e titolare dell’azienda agricola Foodopia di Vigliano Biellese, che ha spiegato le basi di un’alimentazione sana nell’ottica delle regole di prevenzione dei tumori realizzando ed illustrando alcune ricette studiate ad hoc per l’occasione. Preziosa la partecipazione per Fondo Edo Tempia della Dott.ssa Adriana Paduos, chirurgo senologo e direttore sanitario e di Angelica Mercandino responsabile comunicazione.

«Sono molto felice di vedere che questo percorso a fianco di Fondo Edo Tempia ha riscosso interesse e grande partecipazione - ha dichiarato Paolo Maggia primo cittadino di Gaglianico - L’attenzione al benessere e al vivere sani è per noi una grande priorità e poter offrire tutti questi servizi ai nostri cittadini è qualcosa che ci rende orgogliosi. Un ringraziamento particolare va al Gruppo Alpini del Paese che anche in questa occasione ci ha supportato mettendosi a disposizione senza riserve».

«Lavorare con Gaglianico è sempre un grande piacere - dice la Dott.ssa Adriana Paduos - Speriamo che questa strada venga seguita anche da altri comuni del Biellese perchè la prevenzione è sicuramente il primo importante passo per prendersi cura di se stessi in modo responsabile». Un grande ringraziamento anche a tutti coloro che hanno partecipato alla serata dando un contributo interamente devoluto a sostegno delle attività di Fondo Edo Tempia.