Biella, attenzione alla viabilità in settimana in via Trieste, piazza Curiel e in via Vescovado

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in occasione dello spettacolo di Angelo Duro di questa sera lunedì 13 novembre, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto automezzo autorizzato in via Trieste, nel tratto compreso tra i civici 45 e l’intersezione con via Asmara, dalle ore 8,00 alle ore 8,00 di martedì 14 novembre 2023.

Per eseguire lavori edili sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, in via Deagostini, condominio Rimini, dalle ore 08.30 sempre di oggi lunedì 13 novembre alle 17.00 di venerdì 17 novembre 2023. Inoltre, nello stesso periodo e orario, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in: Piazza Curiel, condominio Rimini (mq 435, automezzi e ponteggio), e in Via Gobetti, condominio Rimini (mq 37, automezzo). Sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione pedonale. Con idonea segnaletica i pedoni dovranno essere indirizzati sul lato opposto all’occupazione in sicurezza.

Sempre da oggi per espletare alcuni lavori edili è istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare in via Vescovado, da via Losana a via Garibaldi, dalle ore 08.00 alle ore 17.30 fino a venerdì 24 novembre 2023 (mq automezzi 30,00 +18,00). Nello stesso periodo sarà istituito il doppio senso di marcia, unicamente per residenti in ingresso e in uscita dai passi carrai presenti.