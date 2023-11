Robot chirurgico per l’Ospedale, il progetto entra nella fase operativa FOTO

Come preannunciato nelle scorse settimane, a seguito dell’accettazione da parte dell’ASLBI della proposta di acquisizione in comodato d’uso per cinque anni della piattaforma Da Vinci XI IS4000, del valore di 2,5 milioni di euro, grazie al supporto finanziario della cordata guidata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella unitamente a Fondo Edo Tempia e Amici dell’Ospedale, è proseguito l’iter per l’introduzione della robotica nel presidio biellese.

“Siamo lieti di confermare che, come era stato previsto e annunciato ad inizio ottobre con un comunicato congiunto con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondo Edo Tempia e Amici dell’Ospedale di Biella, l’iter per l’introduzione della robotica presso il blocco operatorio di Biella ha preso avvio con la consegna nei giorni scorsi della piattaforma. Si è quindi proceduto all’installazione e al collaudo tecnico. - ha confermato il Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò - La Direzione ASLBI esprime un ringraziamento pubblico sia a livello regionale che territoriale per la fondamentale collaborazione e coesione che ha consentito di arrivare a questo risultato. Un ringraziamento particolare per il sostegno finanziario dell’operazione di acquisizione va a Fondazione CRB con Fondo Tempia e Associazione Amici dell’Ospedale, che li vedrà ancora impegnati in una campagna di raccolta fondi indispensabile per la prosecuzione del progetto. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i professionisti dell’ASLBI che si stanno dedicando a questa importante fase di introduzione e implementazione della robotica all’ospedale di Biella, che costituisce un’opportunità di valore straordinario per tutto il territorio”.

“La chirurgia robotica all’ospedale di Biella è un grande risultato per tutto il territorio, un progetto al quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è orgogliosa di aver contribuito in modo determinante - commenta il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo - ci sono traguardi che, come in questo caso, sono di tutti e miglioreranno la salute e il benessere dei biellesi per le generazioni future. L’impegno della Fondazione, condiviso in un grande lavoro di squadra realizzato con Fondo Edo Tempia, Amici dell’Ospedale, Regione Piemonte ed ASL guarda al futuro ed è la logica prosecuzione di una storia fatta di attenzione al valore della cura, di investimenti per la salute di tutti e di eccellenza umana e tecnologica. Oggi siamo fieri di mettere a disposizione dei nostri professionisti della sanità, uomini e donne di grande professionalità e straordinaria vocazione, uno strumento che permetterà al nostro ospedale di fare un balzo nel futuro”.

A seguito dell’installazione della piattaforma, il cronoprogramma si articola in un’ulteriore fase di formazione delle équipe chirurgiche, anestesiologiche ed infermieristiche e il training preliminare che prevede anche l’avvio delle prime procedure chirurgiche tutorate. A conclusione di tale periodo che consentirà ad inizio dicembre di entrare a tutti gli effetti in una fase più operativa del progetto, è stato previsto un evento per presentare il pieno raggiungimento dell’obiettivo con i primi risultati derivanti dall’avvio dell’attività. In questo modo, l’introduzione della robotica nel blocco operatorio di Biella entrerà progressivamente a regime, così come previsto per la celebrazione del decennale, in tempo utile per l’inizio del 2024.