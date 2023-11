Animaletti e cuoricini all’uncinetto per i neonati dell’Ospedale di Biella FOTO

Nei giorni scorsi l’Associazione Mani Generose è stata in visita al reparto della S.C.D.U. Ostetricia e Ginecologia per portare in dono ai neonati pupazzi realizzati a mano. Cuoricini e animaletti di lana realizzati all’uncinetto dalle volontarie saranno consegnati ai nuovi nati, anche prematuri, per offrire un morbido conforto.

Creare per donare è il motto di Mani Generose, un’Associazione di volontariato nata nel 2016 ad Andezeno, in provincia di Torino, e composta da un gruppo di circa 50 socie con la passione del lavoro a maglia, dell’uncinetto e del ricamo. Lo scopo dell’Associazione è fornire solidarietà ad anziani, persone in difficoltà, bambini e malati oncologici tramite la realizzazione e il dono di manufatti a Enti e strutture tra cui ospedali e residenze sanitarie assistenziali.

Il personale della Neonatologia dell’ASL BI ringrazia pubblicamente la presidente Monica Volpatto oltreché Elisabetta, Renata, Simonetta e tutte le altre volontarie dell’Associazione per il prezioso contributo. Questa donazione si colloca nell’ambito delle iniziative che contribuiscono ad accrescere l’accoglienza e i livelli di umanizzazione dell’Ospedale di Biella.

Alla consegna erano presenti la Dott.ssa Bianca Masturzo, Direttore Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia con alcuni collaboratori dello staff medico, la Coordinatrice del reparto, Michela Meconcelli e Antonella Croso, Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie ASLBI. Altre informazioni sull’Associazione e le indicazioni su come diventare volontari sono disponibili alla pagina Facebook Mani Generose.