Anffas, al via progetto di comunicazione per un “linguaggio facile da leggere”

I ragazzi e le ragazze del centro diurno dell’Anffas provinciale, nei giorni scorsi, hanno partecipato al secondo appuntamento relativo ad un progetto legato alla comunicazione.

Nella sede di Gaglianico, infatti, gli ospiti della struttura hanno aderito alla formazione sul “linguaggio facile da leggere”. Mara Scantamburlo, responsabile del centro, così spiega la filosofia dell’iniziativa: “Si tratta di accedere attraverso un uso semplificato delle parole e quindi del linguaggio, a tutte le informazioni necessarie per un qualsiasi cittadino.

Il corso ha come obiettivo questo diritto e questa consapevolezza. I nostri ospiti hanno quindi avuto conferma di cosa devono pretendere, nell’accedere ad ogni servizio pubblico e non solo. Dal prestito bibliotecario ad un sito di informazioni, devono e devono sapere leggere e comprendere”.

E ancora, prosegue la referente di Anffas: “C’è quindi da lavorare sulla formazione continua, sia tra i formatori sia tra i fruitori. Anffas crede moltissimo in questo progetto, che si inserisce nell’idea di piena cittadinanza e di indipendenza che per noi rappresentano valori e soprattutto obiettivi raggiungibili per molte persone con disabilità”.