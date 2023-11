Alluvione Toscana, tornata in Piemonte la colonna mobile della Protezione Civile FOTO

La colonna mobile della Protezione Civile del Piemonte ha terminato la propria attività a Montemurlo e nelle scorse ore ha fatto rientro nella nostra regione.

Da molti giorni, infatti, era impegnata in provincia di Prato, in uno dei paesi più colpiti dall’alluvione causata dal violento maltempo. Le unità, oltre ad assistere alla popolazione, hanno svolto diversi interventi, come il pompaggio dell’acqua dalle case e dalle cabine elettriche, assieme alla rimozione di mobili non più utilizzabili dalle abitazioni e al lavaggio delle strade.

Come riportato dalla Regione Piemonte, hanno preso parte all'attività 90 volontari (tra Coordinamento regionale, Corpo AIB, Associazione Nazionale Carabinieri) e due funzionari della Regione. A ciò si aggiungono i mezzi: 8 idrovore di varia portata, 5 mini pale, un mini escavatore, 6 mezzi pesanti, 11 mezzi leggeri, 12 pickup.

Presenti anche 8 volontari di Biella con i loro veicoli. “La Regione si è congratulata per l'operato di tutti i coordinamenti territoriali, specialmente per l'impegno e il lavoro svolto in Toscana” ha commentato ai nostri taccuini Cleto Canova, guida del Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Biella”