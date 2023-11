TeamVolley da applausi ad Agrate

Serviva una reazione, senza dubbio, soprattutto dopo l’amaro ko casalingo contro Cinisello. Eppure, il rotondo 3-0 con cui il bonprix TeamVolley ha espugnato il campo di Agrate va forse oltre le più rosee aspettative della vigilia. Le biancoblù partono a marce basse ma mettono il turbo e conquistano tre punti importanti per l’obiettivo salvezza nel campionato nazionale di Serie B2.

Nessuna sorpresa nel 6+1 di coach Fabrizio Preziosa: Caimi in regia, Garavaglia libero, Diego in banda con Biasin, Filippini opposto e Binda e Bonini centrali. Il primo set sul campo delle brianzole non vede la miglior versione del bonprix. Il comando nel punteggio lo detiene quasi sempre Agrate, ma le lessonesi hanno il merito di non lasciarle scappare nemmeno sul +6. La rimonta si conclude sul 20-20, poi un buon turno al servizio di Filippini viene quasi vanificato dalle padrone di casa, finché Frascarolo non serve il 25-22. Nel secondo e terzo parziale, la cronaca è superflua: un TeamVolley quasi perfetto traduce in campo quanto preparato in settimana, senza mai patire Agrate e superando le brianzole in tutti i fondamentali. La lampadina rimane accesa fino alla fine, i parziali dicono 18 e 10 e nel borsone delle maglie che imbocca la A4 verso il Piemonte, ci sono i tre punti.

Coach Fabrizio Preziosa, sulla via del ritorno: “Tre punti importanti e meritati, in un momento non semplice. Venivamo da due sconfitte consecutive, di cui l’ultima un po’ inaspettata e senza dubbio mal digerita, per come è arrivata. Qualche strascico ce lo siamo portato dietro: siamo partiti molto contratti e imprecisi, nonostante in settimana avessimo fatto un gran lavoro sull’attenzione e sul contenimento degli errori. Si vedeva che c’era qualche residuo da smaltire, siamo stati quasi sempre sotto nel set, ricucendo qualche punto ma facendo ancora andare via le avversarie. Le abbiamo riprese nel finale e abbiamo tirato fuori un paio di ace che ci hanno sbloccato. Una volta sciolti, ne è venuta fuori una partita a senso unico e mai in discussione, con grandi vantaggi. Il punteggio ha confermato le differenze tecniche. A differenza di altre gare in cui siamo partite forte e abbiamo poi subito dei cali, questa volta abbiamo fatto il contrario. Nel culmine delle difficoltà, abbiamo tenuto duro e ne siamo usciti stringendo i denti, giocando non ancora bene come vorremmo, ma meglio di sicuro. Abbiamo messo sotto Agrate e dominato due set, con le nostre caratteristiche e qualità. Tre punti importanti che adesso ci permettono di riprendere quota: siamo a 10 in sei partite, tantissimi considerando che l’anno scorso era stato il bottino dell’intero girone di andata. In settimana, dovremo lavorare allo stesso modo in vista dell’impegno casalingo contro la Pro Patria Milano”.

AGRATE MOTORI VOLLEY – BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3 (22-25/18-25/10-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Garavaglia (L1), Masserano ne, Frascarolo 1, Diego 14, Lanzarotti ne, Binda 9, Fallarini ne, Filippini 23, Lorenzon ne, Spinello (L2), Biasin 6, Bonini 6. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.