Splendor Cossato, tennistavolo ancora vincenti: ecco i risultati

Ancora una grande prestazione per lo Splendor Tennistavolo con due splendide vittorie al palaAguggia. In C2 Unipol Sai sconfigge, dopo un avvincente contesa, il TT Enjoi Warriors per 5 a 4, mentre in D3 i ragazzi di Daniela Sandigliano Immobiliare Bugella chiudono con un perentorio 5 a 1 la sfida con il TT Ivrea.

Entrambe le compagini restano al comando nei rispettivi campionati. Per Unipol Sai 2 vittorie di Gabriele Pronesti e Michele Capodiferro e una per Matteo Bianchetto. 2 incontri vinti da Erick Marangone e Riccardo Motta e uno da Tommaso Zoppello per i giovani dell' Immobiliare Bugella in D3 per suggellare una continuità di rendimento molto alta. Cade invece la squadra Rammendatura MB Line in D1 che soccombe al TT Novara per 5 a 1, di Paolo Furno il punto dei cossatesi.