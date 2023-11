Pallavolo, quinta vittoria per la Virtus Biella: 3 a 1 a Chivasso

Un set di “riscaldamento” e poi la Prochimica Novarese Virtus Biella prende il sopravvento e porta a casa la quinta vittoria stagionale su sei incontri, seconda in trasferta: davvero un bell'inizio di stagione per le ragazze di Rudi Rastello e Maurizio Venco che da neopromosse in categoria stanno facendo si stanno facendo onore anche in serie C. Sabato sera trasferta a Chivasso sul campo della Fortitudo, formazione di bassa classifica. Pronti via e le torinesi chiudono in loro favore il primo set 25-18, ma è l'unico momento in cui la Virtus è in difficoltà.

La partenza nel secondo è delle migliori: nerofucsia avanti 4-8, relativa parità sul 15-16 e poi break 5-1 che dà il via alla rimonta. Finisce 19-25. Il set seguente è ancora più a senso unico: 5-8, 8-16 e 11-25 il finale. Simile il quarto con la sola differenza che nel finale le padrone di casa trovano qualche punto che limita il divario a 17-25. Per la Prochimica Virtus in campo Civallero in palleggio Cavaliere opposta, Gasparini e Caneparo al centro, Porta e Fornasier in banda con Huaman Lopez libero. Nel corso dell'incontro sono entrate Ginella. De Pretto e Vercellino. Top scorer Gaia Fornasier con 16 punti, in doppia cifra in attacco anche Sofia Gasparini e Alessia Cavaliere.

Fortitudo Chivasso-Prochimica Novarese Virtus Biella 1-3

Parziali 25-18, 19-25, 11-25, 17-25

Prochimica Novarese Virtus Biella: Civallero 5, Cavaliere 11, Ginella 0, Gasparini 12, Fornasier 16, Huaman Lopez (L) 0, De Pretto 0, Caneparo 7, Zacchi ne, Porta 6, Vercellino 0, G. Silletti ne. All. Rastello.

Classifica girone A dopo 6 giornate: Cus Collegno 18, Gavi Novi 15, Almese 14, Prochimica Novarese Virtus Biella 14, Canelli 13, Pinerolo 12, Sammaborgo 8, Vicoforte Ceva 8, Ovada 7, Pavic Romagnano 6, In Volley San Giorgio* 5, Chivasso 3, Playasti* 0, Mtv Azzurra 0.