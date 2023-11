Golf, a Magnano si è conclusa la stagione 2023 del Club dei Giovani

Nella splendida cornice del Golf Club Biella “Le Betulle” di Magnano, la scorsa domenica 5 novembre, con la consueta gara a squadre, si è conclusa la stagione 2023 del Club dei Giovani. Ventisei giovani golfisti hanno sfidato il campo, affiancati da sei giovani capitani che hanno guidato i più piccoli nell’affrontare le 9 buche di gara.

Nella stagione appena conclusa, i ragazzi hanno potuto avvicinarsi al campo grazie ad un circuito annuale di gare a più tappe denominato Young Tour riservato ai più piccoli con hcp maggiore di 36. La prima parte dell’anno ha visto trionfare Davide Fiorini e Alessandro Corna nella seconda parte di stagione.

Nell’ambito delle competizioni federali si sono distinti ottenendo il Brevetto Federale 2024, grazie ai loro risultati e posizionamento nel ranking 2023 Filippo Gamma, Filippo Viano e Sofia Guidone. Ottima anche la stagione di Francesca Beltramo che grazie ai suoi risultati (2° posto Argentario Open Classic, 3° posto Trofeo Castelconturbia Femminile, 1° posizione Camoscio d’Oro 2023) ha ottenuto il Brevetto Giovanile per la stagione 2024.

La stagione del Club dei Giovani si è svolta con appuntamenti settimanali (suddivisi per fasce d’età), da marzo a novembre, i quali sono stati importanti per apprendere sempre di più i fondamentali dello swing, ma anche un momento di ritrovo e divertimento per i ragazzi, grazie alla preziosa guida dei Maestri Maurizio Guerisoli, Marco Guerisoli e Remo Valzorio.