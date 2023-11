Due atlete della ginnastica ritmica Pietro Micca presenti a Saluzzo

Pietro Micca non perde un appuntamento della stagione autunnale, è presente a Saluzzo sabato 4 novembre per la terza prova del Campionato Individuale LA1 e LA2 con le due atlete Ugo Alessia e Prina Mello Rebecca.

Accompagnate dalla tecnica Irina Liovina, le due giovanissime partecipano con grande emozione a quella che è la prima competizione dopo l’estate. Ugo Alessia partecipa nel livello LA1 e si scontra nella categoria Allieve 1. Alessia presenta due esercizi, corpo libero e palla, e affronta con grande energia la prima gara nel mondo agonistico.

Si posiziona settima nella classifica All around, ottenendo uno dei migliori punteggi al corpo libero. Prina Mello Rebecca è presente e fa il suo esordio nel livello LA2 presentando due esercizi nuovi con cerchio e clavette. Un programma impegnativo per una ginnasta della sua categoria, allieva 1, che porta a termine con determinazione.

Conclude la sua gara in quarta posizione. Un’ottima esperienza per le due ginnaste, che testano la pedana con gli esercizi nuovi, contente e soddisfatte le allenatrici.