Calcio, Biellese piega Borgaro: a -3 dalla vetta. Ok Chiavazzese nel derby, 2 a 2 tra Valle Cervo e Elvo (foto di repertorio)

Basta un gol alla Biellese per piegare il Borgaro Nobis e portarsi a sole tre lunghezze dall'accoppiata di testa formata da Volpiano e Oleggio. Una giornata di Eccellenza che arride completamente alla formazione laniera, visti i risultati delle rivali. Pari esterno per il Città di Cossato, uscito con un buon punto dall'ostico campo di Verbania.

In Promozione, invece, spicca il 2-0 della Chiavazzaze nel derby con la Fulgor Valdengo. Successi esterni per Ceversama e Valdilana Biogliese con Dufour Varallo e Momo Calcio.

In Prima Categoria, finisce 2 a 2 la sfida di cartello tra Valle Cervo Andorno e Valle Elvo, ancora a braccetto in testa al girone. Crollano Gaglianico e Vigliano mentre il Ponderano ottiene il massimo della posta in palio con l'Ivrea Banchette (2-1).

Infine, in Seconda, le Torri Biellesi si portano a +4 sulle dirette inseguitrici e rafforzano il primato in classifica; al tappeto finiscono le squadre di La Cervo e Pollone.