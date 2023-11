Biella Rugby inizia bene ma cala nella ripresa. Passa Noceto per 21 a 19

Prima sconfitta della stagione quella rimediata oggi dai gialloverdi al Nando Capra di Noceto. 21-19 il risultato finale che ricorda tanto il 21-20 rimediato nella passata stagione alla prima di campionato sullo stesso terreno. Gara portata da Biella e sorpasso finale degli orgogliosissimi padroni di casa che ‘tengono’ la pressione fino all’ultimo secondo.

Ad onore del vero, la partita disputata oggi dai ragazzi di Benettin è stata di un livello decisamente superiore rispetto a quella della stagione scorsa: dominio assoluto nel primo tempo e tante ‘lezioni di rugby’ fatte scivolare qua e la nelle diverse fasi di gioco. Tre le mete realizzate dai biellesi: la prima per mano di Ramaboea trasformata da Gilligan, la seconda ad opera di Gianni Loretti che conclude nel modo migliore un drive avanzante, meta non trasformata, l’ultima di Gilligan che dalla difesa recupera palla e trova il break perfetto per prendere il largo in velocità e terminare al centro dei pali, questa volta non mancando la trasformazione finale che ferma il parziale sullo 0-19.

Il VX gialloverde dimostra, nel corso dei primi quaranta minuti un affiatamento enorme, costruisce tanto gioco e niente lascia immaginare cosa avrebbero riservato i minuti successivi. Noceto, che per tutta la prima parte del match è sembrato in difficoltà in touche, a fasi alterne in mischia ordinata e soprattutto non è mai riuscito a conquistare palloni di qualità, da’ dimostrazione di carattere cogliendo impreparato Biella, in inferiorità numerica per il giallo a De Lise, al 56’ quando segna una meta su intercetto e trasforma. Sette punti che innescano la miccia e svoltano l’intero incontro.

Biella è in difficoltà e si limita a difendere come può, ma proprio mentre difende inciampa in una serie di errori che concedono spazio agli avversari che vanno nuovamente a segno al 63’ e trasformano. Il combattutissimo finale si gioca tutto nei ventidue gialloverdi e si conclude con la meta di punizione assegnata a Noceto allo scadere. A Biella la magra consolazione del punto di bonus per differenza mete.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo fatto una grande partita, ma siamo calati troppo nella ripresa. Siamo calati di testa e abbiamo iniziato a patire in quasi tutte le fasi del gioco. L’indisciplina di certo non ci ha aiutati. Riconosco e apprezzo l’impegno di tutti i ragazzi che fino all’ultimo minuto hanno dato tutto per difendere lungo la linea di meta. Quello di Noceto è sempre un campo duro, anche questa volta non c’è stata l’eccezione. Complimenti ai nostri avversari”.

Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d. v Biella Rugby Club 21-19 (00-19)

Marcatori: p.t. 22’ m. Ramaboea tr. Gilligan (0-7); 28’ m. Restelli Zanotti G. n.t. (0-12); 31’ m. Gilligan tr. Gilligan (0-19). s.t. 56’ m. Pop tr. Taddei (7-19), 63’ m. Ferrarini A. tr. Taddei (14-19), 80’ meta di punizione (21-19).

Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d.: Taddei; Gabelli, Greco, Carritiello, Pagliarini; Ferrarini A., Bacchi; Pop, Ferrarini F., Serafini (35’ p.t. Pagliari); Benchea (56’ Boccalini), Devodier; Triviño (58’ Muciaccia), Buondonno (48’ Ferro), Bruzzi. All. Ferrarini.

Biella Rugby Club: Ghelli; Foglio Bonda, Ramaboea, Gilligan, Nastaro (64’ Braga); Loro, Della Ratta (58’ Besso); Vezzoli (70’ Righi F.), Righi M., Mondin; Loretti Restelli Zanotti G. (64’ Panaro), Perez Caffe; Loretti Restelli Zanotti L. (46’ Lipera), Ledesma, De Lise. All. Benettin

Arb. Bruno (Udine)

Cartellini: 20’ giallo a Ferrarini (Rugby Noceto); 56’ giallo a De Lise (Biella Rugby); 77’ giallo a Gilligan (Biella Rugby)

Calciatori: Taddei (Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d.) 2/2; Gilligan (Biella Rugby Club)

Note: Giornata con cielo autunnale. Presenti 250 spettatori circa

Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto 4, Biella Rugby 1 Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 5: Rugby Noceto – Biella Rugby 21-19; Asd Rugby Milano – Amatori & Union Milano 24-18; Rugby Calvisano - Rugby Parabiago 23-15; Cus Torino – Rugby Parma 47-7; VII Rugby Torino – Cus Milano 20-17; Amatori Alghero – Monferrato 16-23.

Classifica. Asd Rugby Milano punti 23; Cus Torino 22; VII Rugby Torino 20; Rugby Noceto 18; Biella Rugby 17; Cus Milano 15; Rugby Calvisano 13; Rugby Parabiago 11; Monferrato 4; Amatori & Union Milano e Amatori Alghero 1; Rugby Parma 0.