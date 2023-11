Vigliano, un buon Pranzo d'Autunno per stare insieme e farsi gli auguri

E' fissato per oggi, domenica 12 novembre, il Pranzo d'Autunno che la Pro Loco di Vigliano Biellese ha organizzato nei locali della sede del gruppo Alpini.

Rivolto non solo ai soci ma aperto a tutti gli amici e simpatizzanti, giovani e meno giovani, l'appuntamento potrà rappresentare anche un'occasione per anticipare gli auguri per le feste natalizie ormai prossime.

Il ritrovo è fissato per le 12 presso il salone degli Alpini. Il pranzo sarà preparato, come sempre, con tanta passione dallo staff della cucina della Pro Loco che ringrazia il gruppo degli Alpini di Vigliano per la collaborazione e la concessione del salone.