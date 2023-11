Ela, una biellese spicca alla finale di Sanremo Newtalent

Il 3 novembre scorso è stata trasmessa la finale di Sanremo Newtalent, concorso nazionale che apre le porte alla discografia e giovani talenti. Su palco riminese, dopo lunghe selezioni, su oltre 3000 candidature, si sono alternati sul palco 10 grandi artisti di 3 categorie diverse: tra questi, anche la biellese Elisa Zerbini in arte “Ela” con il brano "L'ultimo Bacio" edito da Vocal Sound e scritto dalla sua vocal coach Barbara Capizzi, in collaborazione con Flavio Pizzorno e Paolo Guercio.

Alla fine della sua prova, si è aggiudicata il premio Senior. “Elisa Zerbini è un vero mashup di energia, istinto, passione e amore per la musica – spiega Capizzi - Canta da sempre ma le sue battaglie personali hanno rallentato la sua carriera. Solo la nascita della sua bimba Luce ha fatto rinascere in Ela il grande desiderio di rivalsa con la musica”.

In programm ci sono diverse partecipazioni a contest importanti a livello nazionale e internazionale. Ela, insieme alla sua vocal coach, è al lavoro per un brano inedito per il festival di San Marino.