Biella, fermata coppia sospetta dai Carabinieri: saranno denunciati per tentato furto con destrezza (foto di repertorio)

Carabinieri in azione nel centro di Biella per un tentativo di furto con destrezza. A segnalare il fatto un addetto alla vigilanza.

È accaduto ieri, intorno alle 11: una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno fermato i due presunti borseggiatori di origini sudamericane, uomo e donna, residenti nel Milanese.

Entrambi erano sprovvisti dei documenti di riconoscimento. Una volta identificati, verrà disposto molto probabilmente, nei loro confronti, il foglio di via obbligatorio; inoltre, verranno anche denunciati per tentato furto. Sono in corso ulteriori accertamenti.