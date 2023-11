“Umanidade/Umanità”, la poesia di Nicola Loi contro le guerre per Su Nuraghe Biella

Quotidianamente si leva alta la voce di Nicola Loi di Ortueri con i versi in “Limba” sarda inviati a “Su Nuraghe” di Biella, impersonando nel presente l’antico ruolo del Vate.

Ad ispirare le dodici quartine endecasillabe della poesia “Umanidade/Umanità”, la ferocia delle guerre che incendiano diverse località, un crescendo accelerato con armi precise e sofisticate a fare indifferentemente strage di civili, compresi bimbi innocenti.“Sos meres de sa terra e de sa banca,/Carros armados contr'a sos pitzinnos”, scrive il Poeta, vale a dire: “I padroni della terra e della banca,/carri armati contro i bambini”.In chiusura, auspica che vengano interrotti i combattimenti, perché “Si de gherrare no passat sa gana”, ossia “Se di combattere non passa la voglia”, cacciando ogni somaro, - “su pegus” è “l’asino da mola” - tutto il male che facciamo ci ritorcerà contro come boomerang, l’arma australiana che “Cando l'iscudes ti torrat a segus”, “quando la lanci ti ritorna indietro”.

La composizione, nella traduzione di Gabriella Peddes, rivisitata da Roberto Perinu, verrà inserita nell’antologia di testi per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, attivato dal Circolo Culturale Sardo di Biella. Appuntamento mensile transoceanico che mette in contatto Sardi e Italiani che vivono in Italia e in Argentina e che fanno capo al Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata.