A Massazza è arrivato il mercatino di Natale

Massazza si prepara a festeggiare il Natale in grande stile. In paese, infatti, farà tappa il primo mercatino dedicato alla ben nota ricorrenza, in programma il prossimo 18 novembre, al Polivalente.

“Le sig.re di Massazza e Villanova Biellese hanno realizzato alberelli, ghirlande, composizioni natalizie, lavori all'uncinetto e a maglia, utili per un pensiero da mettere sotto l'albero – spiegano gli organizzatori - Il ricavato andrà alla Chiesa”.

Inoltre, tutto questo sarà nuovamente esposto domenica 19, sotto il porticato della chiesa di Villanova, a partire dalle 17.30.