Torino capitale della cultura d'impresa, Chiorino:"Guardiamo al futuro puntando sui giovani”

“Con la nomina di Torino Capitale della Cultura d'Impresa 2024 è arrivato il momento di mostrare l'orgoglio di un territorio che ha tutte le carte in regola per poter essere testimone di cosa significhi davvero “cultura d’impresa” e guardare con fiducia al futuro - così l'assessore al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino commenta il passaggio di testimone da Pavia a Torino che torna di nuovo capitale, ma della Cultura d'Impresa per il 2024 - mai come in questo momento è necessaria una presa di consapevolezza sia verso le nostre eccellenze, non adeguatamente valorizzate, sia guardando alle opportunità, non pienamente colte, perché essere simbolo della cultura d’impresa significa anche questo. È necessario lavorare con fiducia ed orgoglio perché questo territorio ha tutte le carte in regola per poter essere testimone di cosa significhi “cultura d’impresa”. I giovani, il talento, il merito, l’impegno: con questa "chiamata" rivolta alla nostra Regione - ha concluso Chiorino - contribuiamo a rendere Torino promotrice dello sviluppo, capace di investire sui talenti e sul capitale umano, sulla formazione e sulla valorizzazione delle intelligenze, creando un modello virtuoso per la Nazione".