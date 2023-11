MMA, “Milano in the Cage”: lo scontro fra Riccardo Caputo e il biellese Cristian Magro.

Il prossimo 18 novembre, gli amanti delle arti marziali miste avranno l'opportunità di assistere a uno spettacolare match che promette di essere indimenticabile. L'evento "Milano in the Cage" ospiterà un affascinante scontro con protagonista il noto atleta biellese Cristian Magro, rappresentante del team Spazioforma Biella, che si confronterà con l'abile avversario Riccardo Caputo.

Cristian Magro, originario di Biella, è un atleta rinomato nel mondo delle arti marziali miste. Il suo impegno e la sua dedizione sono ben noti, e si allena duramente in vista di questo importante confronto con il quale chiuderà la sua carriera da professionista. Magro si allena in un team coeso con i suoi compagni di allenamento, tra cui spiccano i nomi di Fabio Ranaboldo e Fabio Lavecchia, oltre al coach Basilio Tazio. Questi atleti condividono una lunga storia di collaborazione e sono pronti a supportarsi reciprocamente nel percorso verso la vittoria.

Magro ha inoltre a disposizione un team di professionisti che contribuiscono al suo benessere fisico e mentale: tra questi, spicca il massaggiatore sportivo Fabio Campanella, il cui ruolo è fondamentale nel mantenere il corpo di Magro in condizioni ottimali per affrontare questa sfida.

L'avversario di Magro, Riccardo Caputo, non sarà da sottovalutare. Quest'atleta ha dimostrato la propria abilità nella gabbia in numerosi incontri precedenti, ed è pronto a mettere in discussione l'abilità di Cristian. Il match sarà valido per il titolo di campione italiano nella Promotion "Milano In The cage".

L'evento si svolgerà a Castelletto Ticino a partire dalle ore 17:00. Tuttavia, è importante sottolineare che i posti sono quasi esauriti, rendendo essenziale la prenotazione anticipata, per coloro che desiderano assistere a questa emozionante competizione dal vivo.