Al Biella Jazz Club : Gianni Cazzola Trio

Un grandissimo ritorno a Palazzo Ferrero per martedì 14 novembre alle ore 21,30; la leggenda vivente Gianni Cazzola, batterista di origine bolognese, al Biella Jazz Club con il suo nuovo trio.

La formazione è composta da Cazzola alla batteria, Attilio Costantino alla chitarra e Andrea Candeloro all’organo , un “combo” tipico nel jazz denominato “organ trio”

Un concerto sicuramente di grande valore artistico per la qualità musicale degli artisti, ma soprattutto per la grandezza artistica di Gianni Cazzola, considerato tra i migliori batteristi jazz in ambito internazionale e , dopo 65 anni di carriera, con sempre la stessa caratteristica sonora che lo ha contraddistinto, il grande senso dello “swing” come si dice in gergo “un bel ride” (Ride : piatto della batteria utilizzato per dare il ritmo nello swing)

In programma per martedì 21 Antonio Fusco con il progetto “Sete”.