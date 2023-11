Al Ricetto di Candelo l’inaugurazione del nuovo Belvedere.

Il Comune di Candelo, con la collaborazione di Cittadellarte e Fondazione Pistoletto, organizza l’inaugurazione del nuovo Belvedere, invitando tutta la popolazione.

L’ex ballatoio del Belvedere, inaugurato nel 2004, è stato un punto panoramico per i visitatori, sono ancora presenti le nicchie che storicamente ospitavano le travi sulle quali poggiava il cammino di ronda. Nell’ottica di un nuovo affaccio, il Comune ha incaricato la Fondazione Pistoletto di occuparsi degli interventi dell’area: Cittadellarte ha curato un processo creativo e progettuale che ha coinvolto i cittadini e le realtà associative pubbliche e private di Candelo, per far emergere le reali necessità degli abitanti relative a quello spiazzo.

L'appuntamento è per sabato 18 novembre 2023, alle ore 15:45: originato da un processo partecipato ha dato forma alla nuova installazione nelle mura del borgo medievale.