Nel mese di novembre la Biblioteca Civica sezione Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” di Biella partecipa all’iniziativa International Games Month, promossa dalle biblioteche di tutto il mondo per stringere legami di comunità grazie al valore educativo, ricreativo e sociale di tutti i tipi di giochi!

In piazza Alessandro Lamarmora 5 si possono trovare tantissimi giochi da prendere in prestito per “sfide in famiglia”. Questa è soltanto una delle tante altre iniziative in programma.