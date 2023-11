Alessia Zuppicchiatti presenta un nuovo divertente Aperitivo letterario

La storia che andremo a raccontare è quella di Cesare Santoli, molto conosciuto per la sua passione musicale, tanto da essere ribattezzato “Il Molleggiato” (Adriano Celentano, etichetta che gli ha consentito di partecipare a svariate trasmissioni tv, su tutte Tu si que vales e I soliti ignoti. CESARÈ! trova spazio sul libro il cui titolo è un tutt'uno con il personaggio raccontato)

Una serata speciale, la presentazione a Biella del libro intestato a Cesare Santoli, universalmente conosciuto come il "Molleggiato della Romagna", in virtù della sua indole artistica atta a celebrare l'eroe della sua infanzia: Adriano Celentano.

L'appuntamento è mercoledì 15 Novembre ore 20.00 a Biella, al Second The Apartment in Viale Matteotti