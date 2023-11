Valdilana piange la morte del dottor Raffaele Girardi, aveva 62 anni

Lutto a Valdilana per la morte del dottor Raffaele Girardi, mancato all'età di 62 anni. Purtroppo il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, dove era ricoverato da diversi giorni.

La scorsa settimana, infatti, era stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al lavoro nel suo ambulatorio di Pratrivero. A prestargli i primi soccorsi i pazienti fino all'arrivo dei sanitari del 118.

Medico di base, specializzato in dermatologia, sempre disponibile, era particolarmente apprezzato per le sue qualità umane e professionali. La data dei funerali non è ancora stata fissata.