Tragedia sulla SP Camburzano-Mongrando, morto un motociclista russo di 34 anni

Drammatico incidente stradale sulla Provinciale Camburzano-Mongrando. Stando alle informazioni raccolte, un giovane di nazionalità russa, D. S. O., 34 anni, ha perso la vita a bordo della sua moto.

Sembra che abbia perso il controllo del mezzo per cause da accertare e sia finito a lato della carreggiata, giù per una cunetta. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 11 novembre. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per le operazioni di rianimazione ma ogni tentativo è risultato vano.

Alla fine, ne è stato constatato il decesso. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della moto e i Carabinieri per i rilievi di rito. La viabilità è al momento rallentata in ambo i sensi di marcia.