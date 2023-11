Occhieppo Inferiore, auto si scontra con capriolo: sbalzato per 10 metri dal punto di impatto

Danni alla vettura ma fortunatamente è rimasto incolume il conducente dell'auto che si è visto spuntare un capriolo in mezzo alla strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8.45 di oggi, 11 novembre, lungo via San Clemente, a Occhieppo Inferiore, in direzione del paese di Mongrando.

A causa del forte urto, l'animale ha perso la vita ed è sbalzato nel fosso adiacente la carreggiata, a ben 10 metri dal punto di impatto. Sul posto, oltre al personale preposto al recupero della fauna selvatica e al carro attrezzi, anche la Polizia Locale di Occhieppo Inferiore per i rilievi di rito.