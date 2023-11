Non si presenta al circolo di Biella e scatta l'allarme: trovato senza vita nella sua casa di Occhieppo

Un cliente di un circolo di Biella non si sente tanto bene e viene riaccompagnato di sera nella sua abitazione di Occhieppo Inferiore. Lo stesso lascia, per il momento, la sua auto all'esterno del locale con la promessa di venire a riprenderla l'indomani. Ma il giorno dopo viene trovato senza vita in casa.

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, 10 novembre. A lanciare l'allarme la titolare del club, preoccupata per le sorti dell'uomo, presenza abituale del circolo. Non solo: il suo veicolo, infatti, era ancora in sosta e non era stato spostato dal parcheggio.

Una volta ottenuto l'indirizzo del suo domicilio, i Carabinieri si sono precipitati da lui assieme ai sanitari del 118 ma lì è avvenuta la macabra scoperta: il 72enne, R. G., era deceduto, molto probabilmente per cause naturali. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.