Obiettivo Sabato torna con la “foto della settimana”: street art in Piazza del Monte

Il 28 gennaio 2023, il gruppo fotografico biellese si ritrova in Piazza del Monte, per valorizzare le opere di street art che, grazie al progetto "Educativa di strada per la sicurezza urbana", sono scese in piazza a manifestare silenziosamente.

L’iniziativa di sensibilizzazione nasce dalla collaborazione fra il Comune di Biella e il Liceo Artistico, al fine di riprogettare gli spazi urbani, finalizzata alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile legato alla vita notturna del quartiere Riva. Durante un sabato mattina, fotografi e fotoamatori si sono dedicati alla fotografia delle opere, per mostrare il lato artistico della piazza.

Lo scatto

La fotografia riprende la serie di opere nel complesso e utilizzando uno zoom a 40 mm è stato possibile valorizzare le opere nel loro insieme. La scelta compositiva propone una posizione laterale e non frontale, per dare più movimento alla scena.

Parametri

Fotocamera NIKON D750 - Obiettivo Nikon 24-120 F4.

Tempo di scatto 1/250; Diaframma f4,5; Zoom 40mm; ISO 100.

“Il mondo non è altro che una tela per la nostra immaginazione…”