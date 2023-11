BonTonTeen il BonTon per teenager., Profumo di BonTon

Immaginare una vita senza il senso dell’olfatto è un po’ come immaginarsi il mondo senza colori.

Attraverso di esso apprezziamo il cibo, attiviamo la libido e soprattutto la memoria, forse nulla è più potente dei ricordi richiamati da un profumo.

Ecco perché un profumo è una scelta profondamente personale e, a meno che non si conosca bene una persona, è un dono da evitare, inoltre lo sapevi che il bon ton prevede di non imporre il nostro profumo agli altri?

Vi sarà sicuramente capitato di entrare in una stanza ed essere letteralmente aggrediti da un profumo, probabilmente non vi avrà fatto piacere, dunque, come scegliere un profumo in rispetto al galateo?

Ognuno di noi ha una personale soglia di confort, ma volendo generalizzare, una distanza dall’altro compresa tra i 120 e 300 centimetri, rappresenta quella che viene definita “distanza sociale” fondamentale per creare un ambiente di rispetto per lo spazio personale dell’altro, adeguata per evitare di non apparire invadenti, ma contemporaneamente idonea a non inficiare la comunicazione.

Anche il nostro profumo deve rispettare questa regola e non essere così invasivo da superare questa soglia.

Per la giornata è consigliabile usare profumi fioriti, agrumati, leggeri, mentre per la sera via libera a profumi un poco più persistenti ambrati e vanigliati, in pratica quelli che vengono definiti “caldi”.

La scelta del profumo, abbiamo visto perché, è molto personale, non acquistiamo mai un profumo perché ci è piaciuto su un’amica, proviamolo prima, perché la stessa acidità della nostra pelle potrebbe stravolgerlo totalmente.

Una profumiera, anni fa, mi consigliò di andare ad acquistare un sacchetto di caffè e di odorarlo tra una prova profumo e l’altro, in effetti funziona perché pare azzerare la memoria olfattiva lasciata dalla prova precedente.

Ben vengano le mouillettes disponibili nelle profumerie, ci possono aiutare a fare una prima scrematura, ma poi quando siamo in dirittura di scelta, lasciamo il cartoncino e proviamolo sulla nostra pelle nei punti venosi (tipo il polso) e prima di odorarlo attendete che sia evaporata la parte alcolica e che il profumo si sviluppi nella sua interessa testa, corpo, coda.

Quando vi profumate prima di uscire provate a mettere il profumo sulle caviglie, il profumo tende a salire e vi avvolgerà completamente, provare per credere.

I profumi non sono solo personali, ma anche per la casa.

Il bon ton vieta assolutamente di utilizzare qualsivoglia profumo in sala da pranzo, attenti anche ai fiori che intendete usare per i centro tavola, evitate tutti i fiori profumati per evitare di non sentire più nessun sapore e fare passare appetito e piacere per il cibo ai vostri ospiti.

Usate invece profumi in ingresso, sarà come un abbraccio per chi entra in casa, mentre per le camere da letto profumi o incensi rilassanti con sentori di legni, ambra fiori bianchi e rosa favoriranno il riposo.