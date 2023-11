Il cantiere al Goretto a Quaregna Cerreto è stato sospeso per via delle piogge dei giorni scorsi, ma è imminente la ripresa.

"Per poter tornare al lavoro la ditta bisogno che il terreno sia asciutto - spiega il sindaco Katia Giordani - . Non appena sarà adatto allo scopo, la ditta tornerà a mettersi all'opera per la posa dei giochi. Il problema è che non deve esserci fango per realizzare il pavimento antitrauma".

Nell'area saranno realizzate un'area giochi e un campo da tennis.