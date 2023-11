Biella, il meteo del weekend: soleggiato e parzialmente nuvoloso.

Negli ultimi giorni nel biellese, come nel resto del Nord-Ovest, le temperature hanno cominciato a calare, tendendo ad allinearsi con le medie autunnali.

Oggi, sabato 11 novembre 2023, secondo 3B Meteo, a Biella il sole splenderà, non presentando piogge per l’intera giornata. Le temperature si attesteranno fra le massime di 13°C e le minime di 5°C, i venti si manterranno deboli per tutto il giorno e non sono previste allerte meteo.

Il campo di alte pressioni garantirà su tutta la provincia e il resto della regione, un tempo stabile e assolato, presentando cieli sereni, a parte qualche sporadico caso in cui saranno parzialmente nuvolosi, durante le ore serali.

Domenica 12 invece, le pressioni cominceranno ad aumentare e dal mattino i cieli si presenteranno parzialmente nuvolosi, per schiarire durante la sera. Le temperature massime si abbasseranno fino ad arrivare a 10°C; le minime rimarranno invariate.