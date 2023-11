Provvedimenti viabilistici in via Trieste per lo spettacolo di Angelo Duro..

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in occasione dello spettacolo di Angelo Duro, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto automezzo autorizzato in via Trieste, nel tratto compreso tra i civici 45 e l’intersezione con via Asmara, dalle ore 8,00 di lunedì 13 novembre 2023, alle ore 8,00 di martedì 14 novembre 2023.

L’automezzo autorizzato a sostare dovrà essere posizionato in modo da permettere il transito veicolare lungo via Trieste, lasciando uno spazio transitabile di almeno 3,5 metri di larghezza della carreggiata.