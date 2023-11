Biella, Strada dei Rododendri "in pericoloso stato di abbandono". I residenti scrivono al Comune, FOTO

"Ci teniamo a far presente - concludono i residenti - che la situazione degradata del sedime stradale, continua a subire vari peggioramenti anche in relazione ai recenti episodi meteorologici, che per le condizioni della strada stessa stanno arrecando ulteriori danni, con buche, avvallamenti, dislivelli sassi affioranti che rendono il passaggio alle auto di noi residenti difficoltoso e pericoloso per la sicurezza di persone e cose. Inoltre, le griglie (molte ammalorate) non assicurano il corretto deflusso delle acque piovane contribuendo a peggiorare ulteriormente la situazione che, in vista del prossimo inverno e delle possibili nevicate, appare ancor più difficile. Ricordiamo che via dei Rododendri è l'unica via di accesso alle proprietà ed è quindi indispensabile che sia sicura e normalmente percorribile".