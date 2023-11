Torino capitale della cultura di impresa 2024, Cirio e Tronzano: “Riconoscimento del lavoro dei nostri imprenditori”

“La scelta di Torino come Capitale della cultura d’impresa 2024 è un riconoscimento importante della storia e del lavoro quotidiano di tante aziende che ieri e oggi contribuiscono alla crescita del nostro Paese e lo rendono grande nel mondo - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - Aziende dove anche l’attenzione alla restituzione sociale è stata sempre forte, in un legame fortissimo con la propria comunità. È un riconoscimento poi che premia il lavoro per questo dossier coordinato dall’Unione Industriale di Torino e dal presidente Marsiaj, insieme a tutto il sistema territoriale che sa quanto le imprese ne siano una colonna portante”.

“Torino Capitale della cultura d’impresa 2024 è un riconoscimento alla storia economica del nostro Piemonte - afferma l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano - Una tradizione di lavoro, di imprenditorialità, di sperimentazione, di sviluppo e di classe dirigente di livello assoluto. Un’occasione per celebrare quanto fatto, un’opportunità di guardare positivamente alle sfide future che ci attendono, un motivo per approfondire argomenti determinanti per le imprese”.