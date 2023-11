Sedie della Gentilezza, al via la preparazione: saranno messe in tutta Cossato (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cossato)

Oggi a Cossato i volontari del Centro Incontro (e di diverse altre associazioni cittadine) hanno cominciato la preparazione delle Sedie della Gentilezza.

Dismesse dalle scuole cittadine o donate dai privati, le sedie avranno una seconda vita e saranno installate in diversi punti della città in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebrerà il prossimo 25novembre.

I materiali necessari per il ripristino e la colorazione delle sedie è stato donato dai commercianti locali aderenti all’associazione Cossato Shop e al Distretto Unico del Commercio di Cossato.