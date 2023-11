Mosca 1916 al top tra le macellerie salumerie d'Italia

Mosca1916 è stata selezionata tra le migliori macellerie e salumerie d’Italia dalla guida alle eccellenze enogastronomiche “Il Golosario” d’Italia curata dal giornalista Paolo Massobrio che ha raggiunto quest’anno la 25ma edizione. Il premio è stato consegnato durante la manifestazione Golosaria, che si è svolta a Milano presso Allianz MiCo - Fieramilanocity dal 4 al 6 novembre 2023.

“Mosca1916 è una delle più clamorose boutique del gusto che io abbia mai trovato - ha detto Paolo Massobrio consegnando il premio - è una bottega che propone tante specialità diverse, ma nasce come macelleria ed è per questo che viene premiata in questa categoria”. Il prestigioso riconoscimento, presentato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, ha visto il Piemonte protagonista.

Tra le botteghe selezionate, che coprono buona parte d’Italia, dalla Liguria alla Sicilia, ben 3 sono piemontesi. Oltre a Mosca 1916, sono state premiate l’Agrimacelleria F.lli Micco di Moncalvo (AT) e la Macelleria Guastavigna di Bergamasco (AL). Quest’ultima ha una stretta relazione con Mosca1916. Paolo Guastavigna, infatti, è anche allevatore di bovini e da molti anni è tra i fornitori di Mosca1916 per quanto riguarda il Bue Grasso di Razza Piemontese. Questa carne nobile, tradizionalmente legata alla stagione invernale (è disponibile solo da novembre a marzo), è tra i fiori all’occhiello della macelleria Mosca che ne è tra i più importanti selezionatori a livello nazionale.

Alberto Mosca, alla guida di Mosca1916, ha commentato con soddisfazione il premio ricevuto: “Essere inseriti tra le migliori macellerie salumerie d’Italia è un onore che rende merito al lavoro di tutte le persone che lavorano con noi: dipendenti, collaboratori e fornitori. Desidero condividere questo premio con tutti loro e con i nostri clienti, grazie ai quali possiamo mantenere sempre alta l’asticella della qualità. Infine, una menzione speciale va al territorio biellese a cui siamo strettamente legati: speriamo che questo risultato possa essere d’ispirazione per numerose altre storie di successo”.