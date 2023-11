Biella, presentato il progetto Le Vette Retail Park

Ventimila metri quadri, di cui 11945 destinati ad attività commerciali, dove ci saranno ristoranti multietnici, una multisala cinematografica, un negozio di alimentari, un negozio di articoli sportivi e fitness.

Questo il progetto del centro commerciale «Le Vette, Biella Retail Park», che sorgerà tra Biella e Gaglianico dove oggi c’è l’ex Filatura Biellese, e che ieri, venerdì 10 novembre, è stata presentato in Commissione Commercio del Comune di Biella.

“Accanto alla zona commerciale – dichiara l’Assessore al Commercio Barbara Greggio – ci sarà un’area, di circa 22 mila metri quadri, destinata a verde e parcheggio. Dal punto di vista della viabilità ci saranno due ingressi, uno in entrata ed uno in uscita, su Corso Europa, una rotonda ed una pista ciclabile”.

Al progetto del proponente privato, il Comune di Biella ha aggiunto una proposta. “Abbiamo chiesto di valutare – spiega Greggio – l’apertura di una discoteca in modo da dare ai nostri 15 mila giovani del Biellese ed ai giovani che studiano qui un luogo di divertimento ed aggregazione sociale. Discoteca che, per posizione, non creerà problemi di inquinamento acustico che, invece, si presentano durante gli eventi in centro città”.