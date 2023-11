Al laghetto della Burcina: proseguono le attività di riqualificazione

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore prosegue le attività di riqualificazione del laghetto nella Riserva Naturale del Parco Burcina “F. Piacenza”.

Dopo le prime operazioni di svuotamento del laghetto e di trasferimento, grazie alla collaborazione del Fai Delegazione Biella, delle molte tartarughe che lo popolavano avvenute nei mesi scorsi, l'Ente ha presentato un progetto di riqualificazione dello specchio d'acqua alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ricevendo un riscontro positivo.

Il progetto, “PAESAGGIO BIODIVERSITA’ E DIDATTICA”, prevede interventi di riqualificazione dello storico laghetto ottocentesco per riportarlo alla sua configurazione architettonica e paesaggistica originaria, con il ripristino di elementi, quali i getti d’acqua della fontana, che caratterizzavano lo specchio d’acqua nel passato. La finalità del progetto va comunque oltre l’aspetto paesaggistico, volendo offrire occasione di conoscere ed osservare habitat di piante ed animali, che caratterizzano l’ambiente di area umida costituendo un laboratorio a cielo aperto per attività educative ed ambientali al fine di renderlo un luogo di attività didattica ambientale, in particolar modo rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori.

Il progetto ha un costo totale di euro 13.500,00 di cui 7.000 euro quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la restante quota finanziata con fondi dell'ente di gestione.

I lavori partiranno a breve per concludersi nel mese di gennaio.