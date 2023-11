La Squadra femminile di calcetto del CRAL ASL BI in trasferta in Lombardia contro la violenza sulle donne

Sabato 11 novembre, a partire dalle ore 19, il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori (CRAL) dell’ASL di Biella parteciperà al torneo benefico di calcetto femminile “Un pallone per un sorriso – Winter Edition”. L’evento si terrà a Cornaredo, in provincia di Milano, ed è organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con lo scopo di sensibilizzare sul tema e raccogliere fondi attraverso un ingresso ad offerta libera obbligatoria.

Saranno la Nazionale Italiana Suore, la Nazionale Italiana Curvy, la Nazionale Italiana Tattoo Woman e le All Blacks Vecchie Glorie, insieme alla squadra femminile CRAL ASLBI, a mettersi al servizio di un progetto importante per la comunità di Cornaredo e di tutte le donne.

Il presidente del CRAL Filippo Sarcì ha così commentato: “Ci tengo a ringraziare le ragazze della squadra per il loro impegno, il vice presidente Luisa Rosco che sarà presente all’evento e i Mister Milena Blotto e Giorgio Saccagno per la disponibilità. Il nostro grazie va anche alla Città di Biella e in particolar modo all’assessore Gabriella Bessone per la vicinanza e la sua sensibilità”.

Prenderanno parte alla serata anche figure di rilievo del mondo dello sport e personaggi dello spettacolo, tra cui Francesca Giuliano, Miss anni ’50 del programma televisivo “Avanti un Altro”. Inoltre, sarà presente il Dj Set di Andrea Heinstein e Roberto Rossi.

In allegato è disponibile la locandina con il programma completo dell’iniziativa.