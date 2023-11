“Giovanni Bracco” in evidenza a Bobbio e a Biella

E’ stato un weekend impegnativo per la Scuderia Giovanni Bracco di Biella, in gara a Bobbio, al Circuito delle Valli Piacentine (Regolarità Classica valida per il Campionato Italiano Regolarità Autostoriche) e presente in forza a Biella, all'edizione 2023 dell'evento Ruote nella Storia (appuntamento a moderato livello agonistico organizzato da ACI Biella).

Circuito delle Valli Piacentine

Alla ventesima edizione del Circuito delle Valli Piacentine, corso a Bobbio, in provincia di Piacenza, fra sabato 4 e domenica 5 novembre, hanno partecipato tre equipaggi della Scuderia, che hanno ottimamente figurato.

Il miglior risultato è stato ottenuto dai "neo sposi" (sono infatti convolati a nozze la settimana scorsa) Andrea Bagatello e Jessica Tasinato, in gara con la loro Lancia Fulvia HF del 1971 (gruppo RC4, classe 1600). Hanno concluso la gara al 19° posto assoluto, sesti di gruppo, quinti di classe e primi nella classifica dei "Driver B".

"Sono stati davvero bravi" ha commentato il presidente della Scuderia, Filippo Vigna. "Hanno fatto una gara "super super super", con medie da "top driver" e battendo piloti famosi nel mondo della regolarità. I complimenti davvero meritati!"

Secondi fra gli equipaggi della Scuderia si sono piazzati Giorgio Delpiano e Andrea Vigna che, con la loro Porsche 356 At2 Coupé del 1959 (gruppo RC3, classe 1600) si sono piazzati al 42° posto assoluto, dodicesimi di gruppo, noni di classe e sesti nella classifica dei "Driver B". Il terzo posto fra gli equipaggi della Scuderia è andato a Davide Callegher e Giorgia Callegher che, con la loro Morris Mini Tipo B del 1972 (gruppo RC4, classe 1600) hanno concluso la gara al 46° posto assoluto, sedicesimi di classe, decimi di classe e ottavi fra i "Driver B".

Ruote nella Storia

Il gruppo più numeroso degli equipaggi della "Giovanni Bracco" ha preso parte all'edizione 2023 di Ruote nella Storia, evento a moderato contenuto agonistico organizzato da ACI Biella e ACI Storico.

"La partecipazione della Scuderia è stata un successo sotto tutti i punti di vista" ha commentato al termine Filippo Vigna. "Abbiamo iscritto quindici macchine e chiuso con sei equipaggi nei primi sei posti della classifica assoluta e otto nei primi dieci; davvero un gran bel risultato!"

Al primo posto si sono piazzati Francesco Messina e Massimo Cuccotti, alla guida di una Fiat 127 900 del 1979. Al secondo posto il presidente della Bracco, Filippo Vigna, con Greta Nicolini su Austin Healey 100 – 2.7 del 1955. Al terzo posto Pietro e Giuseppe Barazza, in gara con la loro Austin Mini 1000 Mayfair del 1989; al quarto Guido Zanone e Giampaolo Gibello, su Porsche 911 3.0 del 1981; al quinto Daniele Rotella e Francesco Lanzo, su Alfa Romeo GT Junior 1.3 del 1969 e al sesto Simone Gonzino e Giuseppina Esposito, su Porsche 911 SC 3.0 del 1983.

A seguire, all'ottavo posto si sono piazzati Marco Thiebat e Guido Oleari, in gara con una Fiat 124 Sport 1400 del 1967; al decimo Fabrizio Roman e Matteo Bellio, su Renault Clio 1800 del 1996; al dodicesimo Alberto Ritegno e Ludovico Botto Steglia, su Triumph TR3 2000 del 1961; al tredicesimo posto il vicepresidente del Club, Alberto Dellavedova con Matteo Acquadro, su Triumph TR 6 2.5 del 1970; al ventunesimo Luigi Vigna, in gara con Guglielmo Barberis su di una Porsche 911 2.2 del 1969; al ventitreesimo posto Gero Palmeri e Franchi Langhi, su Porsche 912 1.6 del 1966; al ventisettesimo posto Carlo Passare e Sara Piantino, su Porsche S 2400 del 1972; al trentottesimo posto Gerard Laboisse e Ugo Valter, in gara con una Fiat 124 Spider 1600 del 1972; e al quarantacinquesimo Roberto Danasino, in gara con la moglie Giuliana Ceria sulla loro MG B 1.8 del 1963.

Il prossimo appuntamento della scuderia sarà la tradizionale cena di fine anno, che si terrà la sera di giovedì 14 dicembre alla Locanda della Baraggia di Villanova Biellese.