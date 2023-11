Unioni di Comuni, 18 mesi in più per adeguarsi

A Palazzo Lascaris via libera all’unanimità al Ddl che rivede le modalità di aggregazione delle unioni di Comuni. Viene prorogato il termine di adeguamento al requisito della contiguità territoriale, aumentandolo da 12 a 30 mesi, un passaggio necessario perché attualmente 32 delle 91 unioni di comuni non lo rispettano e quindi hanno 18 mesi in più per mettersi in regola. Viene inoltre introdotto il margine di tolleranza del 10% del limite demografico previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (3.000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina, 5.000 abitanti per le aggregazioni di pianura). Per il relatore di maggioranza Matteo Gagliasso (Lega) “con queste norme i territori potranno organizzarsi al meglio e non rischiare di perdere le risorse di numerosi progetti già avviati”.

“La Giunta ha deciso di non decidere - ha replicato il relatore di maggioranza Domenico Ravetti (Pd) - la mancanza di confronto ha creato confusione”.

Il capogruppo Fdi, Paolo Bongioanni, ha parlato di “strumento legislativo per traghettare la situazione attuale. Percepiamo il grido di aiuto dei cittadini e delle imprese che vivono i territori montani”.

“Non vogliamo creare difficoltà, ma oggi diciamo agli amministratori comunali che devono avere una nuova mentalità - ha sostenuto il capogruppo Lega, Alberto Preioni - territori che non confinano non possono stare nella stessa unione”.

Per Mauro Fava (Fi) “il voto è convintamente a favore, un territorio unito e vasto ha più facilità nel chiedere finanziamenti e ottenere il personale per funzionare al meglio”.

“Le associazioni di rappresentanza ci hanno chiesto di lavorare insieme - ha concluso l’assessore Fabio Carosso - oggi i nostro comuni così accorpati fanno fatica, con questo Ddl siamo arrivati a una soluzione apprezzata in maniera trasversale”.