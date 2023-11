Delmastro, carceri: "57 nuovi dirigenti penitenziari, a Biella un titolare"

“Entro il 20 novembre prenderà servizio presso La Casa Circondariale di Biella il dott. Ignazio Santoro. Sono stati infatti assunti 57 nuovi dirigenti penitenziari per garantire ad ogni istituto penitenziario un direttore titolare ed archiviare definitivamente la infausta stagione dei direttori ad interim che ha incrinato la catena del comando con risvolti negativi per la sicurezza.

Come Sottosegretario alla Giustizia, ho sempre assicurato che il Governo avrebbe garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario d’Italia.

Continuerò, a lavorare per riportare sicurezza e legalità in carcere e per assicurare alla Polizia Penitenziaria le migliori condizioni di lavoro, intimamente convinto che difendere la Polizia Penitenziaria non solo significhi difendere la sicurezza dei nostri istituti, ma anche e indirettamente il miglior trattamento dei detenuti stessi.”